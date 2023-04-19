Kılıçdaroğlu'ndan 'IMF' yanıtı: Türkiye'yi dilenciye çeviren Erdoğan

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini Uluslararası Para Fonu (IMF) ile gizli pazarlıklar yürütmek ve Londra’daki tefecilerle görüşmekle suçlamasına yanıt verdi.

YetkinReport’a konuşan Kılıçdaroğlu, "IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF'ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok. Türkiye'yi dilenciye çeviren Erdoğan. Bütün bunları düzelteceğiz” dedi.

'Peşime derin devlet elemanları takıldı'

CHP Genel Başkanı, Erdoğan'ın suçlamaları üzerine şunları söyledi:

"Dilin kemiği yok. Dertleri Türkiye’ye yatırım getirmek değil, doları nasıl tutacakları. Benim ABD’de, İngiltere’de ne yaptığım, kimlerle görüştüğüm belli. Büyükelçiler haberli, ayrıca mutlaka bizi takip edenler, peşime taktıkları derin devlet elemanları da biliyordur. Biz faizle para istemiyoruz, yatırım, temiz para gelsin diye çalışıyoruz.

Bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışındalar. Türkiye Mann Adası değil. Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara af çıkardılar, kapıları açtılar. Türkiye’yi kara para cenneti haline getirdiler. Güney Amerika’da uyuşturucu taşıyan gemiler yakalanıyor, dünyanın her yerinden mafyalar Türkiye’nin sokaklarında çatışıyor, iktidarsa seyirci, çünkü o paraya gebe. Bunlara son vereceğiz.”

Erdoğan: IMF ile gizli saklı buluştular

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı, laf. Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor" şeklinde konuşmuştu.