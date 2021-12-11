Kılıçdaroğlu'ndan 'İktidara geldiğinizde Demirtaş serbest bırakılacak mı?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Urfa’da gençlerle bir araya gelirken, burada kendisine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin sorular soruldu.

Artıgerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’na sorulan sorulardan biri, iktidara gelmeleri durumunda Demirtaş’ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı oldu.

Demirtaş’ı en çok partisinin milletvekillerinin ziyaret ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın içeride kalmasının haksızlık olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde içeride tutulduğunu söyledi. Demirtaş’ın bir siyasi tutuklu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Selahattin beye yapılan eleştirilerin hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah göreceksiniz, halkın iktidarında Selahattin bey de, Osman Kavala da, haksız yere içerinde yatan bir sürü askeri öğrenciler var, onlar da; avukatlar da hepsi çıkacak” cevabını verdi.