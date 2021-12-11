Garibe Gezer’in şüpheli ölümü: Cezaevlerinde taciz ve tecavüz

Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde işkence gördüğünü ve cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledikten sonra intihar ettiği iddia edilen eski Mardin Dargeçit DBP yöneticisi Garibe Gezer'in cenazesi dün Mardin'de defnedildi.

Cezaevi yönetimi avukatları otopsiye almazken, polis havalimanına gelen cenaze aracını geri gönderdi, Gezer’in avukatlarını ve cenazeye katılanları tartakladı. Ailesi ve avukatları 26 yaşındaki genç kadının ölümünün şüpheli olduğunu, hücre cezası bulunan Gezer’in kendisini asmasının mümkün olmadığını ifade ediyor.

Gezer’in avukatları Ekim ayında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Gezer’in tutulduğu süngerli oda olarak bilinen tek kişilik hücrede gardiyanların sistematik işkence ve cinsel tacizine, sonrasında ise revir doktorunun ayrımcılığına maruz kaldığını rapor etmişlerdi. Konu HDP’li vekiller tarafından meclis gündemine taşınmış, ancak sorumlularla ilgili herhangi bir soruşturma açılmamıştı.

Cezaevlerinde sistematik işkence, taciz ve tecavüz

Gezer’in yaşadıkları ve şüpheli ölümü, cezaevlerinde kadın tutsakların yaşadığı sistematik işkence, taciz ve tecavüzü bir kez daha gündeme getirdi.

Konuyla ilgili kapsamlı bir raporu, “Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu” 25 Kasım dolayısıyla kamuoyu ile paylaşmıştı. “25 Kasım 2021 Her Şey Eskisi Gibi” başlığıyla yayınlanan raporda, büronun 24 yıllık çalışmalarına şu sözlerle yer veriliyor:

“Resmi güçler tarafından gözaltında, ev baskınlarında, sokak eylemlerinde ya da herhangi bir nedenle kadınlara ve trans kadınlara yönelik cinsel işkence, daima bir cezasızlıkla son buluyor. Bugüne kadar bize başvuran tüm kadınlara ilişkin açtığımız davalarda, bir tek ceza alan resmi görevli olmadı. Bu bile durumun ne kadar vahim olduğunun en açık göstergesi.”

24 yılda toplam 793, 2021 yılında 36 başvuru alan Hukuk Bürosu’nun verilerine göre, son bir yıl içerisinde 30 kadın taciz, 6 kadın ise tecavüze maruz kaldığını bildirdi. 2021’de başvuruda bulunan 36 kadının 34’ü siyasi tutuklu ve 13’ünün davası henüz sonuçlanmamış durumda.

Rapora göre kadınlar, gözaltında, ev baskınlarında, sokak eylemlerinde sık sık cinsel tacize ve cinsel saldırıya maruz kalıyorlar. Kadınlar cezaevlerine yerleştirilmiş kamera sistemiyle yaşamlarının her alanın takip edilmesini de açık ve sistematik bir taciz olarak değerlendiriyor.