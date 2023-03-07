Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel başkanlığa devam edecek misiniz' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kürsüsüne veda ettiği grup konuşmasının ardından Meclis’teki makam odasında gazetecilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı dışında diğer siyasi partileri ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin sorulan soruya, “Önce deprem bölgesine dördüncü kez gideceğim. Arkadaşlarım planlıyorlar. Oraya gitmek isterim. Sorunlar var mı? Varsa nedir? Çünkü her aşamada sorunun türü değişiyor. Başlangıçta insanlar enkaz altından acaba bir yakınımızı kurtarabilir miyiz diyor. Sonra oradan çıkınca nerede kalacağız, çadır sorunu. Su sorunu, yer sorunu… Daha sonra kadınların kendine özgü, erkeklerin kendine özgü sorunları var. Hala koşullar çok iyi değil. Koşulların bir an önce iyileştirilmesi lazım. Onlara bakmak gerekiyor. Sonuçta depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği bir ortam olması gerekiyor. Benim görevim de o sorunları dillendirmek. Siyasal iktidarın görevi de o sorunlara çözüm üretmek. Ama şu ana kadar sağlıklı bir çözümün üretildiğini görmüyoruz biz. Çadırdan tutun müdahaleye kadar pek çok alanda sorun var. Bir eş güdüm eksikliği var, koordinasyon yok” dedi.

Masadaki kriz çözüldü mü?

Altılı Masa’da yaşanan krize de değinen Kılıçdaroğlu, “Hem sakin güç diyorsunuz hem nasıl korudunuz. Elbette ki tartışmalar doğaldır. Tartışma olmayan bir yerde hayat olmaz. Tartışmalar olacak. Bütün mesele tartışmalardan sonra tokalaşmasını bilmektir. Sorunu çözüyorsanız bir sorun kalmıyor” yanıtını verdi.

Deprem bölgesinde seçim güvenliğiyle ilgili endişesi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Kürsüye veda ettiniz, genel başkanlığa devam edecek misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.