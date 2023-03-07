'Gizli ziyaret' iddiası: Hulusi Akar Meral Akşener'le mi görüştü?

Karar yazarı Akif Beki, altılı masanın kriz yaşadığı toplantıdan önce İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e “gizli bir ziyaret gerçekleştiğini” öne sürdü. Beki, “(Hulusi) Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?” diye sordu.

Akif Beki'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi, inananlar olmuş, düşünün. Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı? Yani Akşener'in kriz çıkaran hamlesinde gizli ziyaretçisinin bir rolü, etkisi var mı? Şimdilik esrarını koruyor ama sis perdesi dağılınca aslı astarı çıkacaktır.

Gizli kapaklı müdahaleler, bilhassa alışkanlık haline getirildiğinde ilanihaye sır olarak kalmıyor, bu bir. Durup dururken, yok yere ortaya çıkmıyor, bu da iki.

Bir olay tuhaf kaçıyor, mantıklı gelmiyor, görünen haliyle izah edilemiyorsa altında komplo aranıyor. Dolayısıyla Akşener'in; önce kendisine, sonra masaya zarar verecek bir işe niye kalkıştığını açıklayamayanlar, çok teoriler geliştirecek daha."