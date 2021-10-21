Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz kararı' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğünü açıklamıştı.