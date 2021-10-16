Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Dün Merkez Bankası'na giderek Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, görüşmenin nedenine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazeteci İpek Özbey, HalkTV ekranlarında yayınlanan Özlem Gürses'le Perdenin Önü Arkası programında, Kılıçdaroğlu'na Merkez Bankası'na neden gittiğini sorduğunu ve şu yanıtı aldığını dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tüm milletimizindir. Saray ve şürekası, akıl dışı emirler vererek “Benden sonrası tufan” demekten derhal vazgeçmelidir. Biz o tufanı önlemek için mücadele ediyoruz. İktidara gelene kadarki sürede, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz."