Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz' çıkışı: 'Egemen güçlere hizmet ediyorlar'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında konuştu.
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde: