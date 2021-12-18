Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz' çıkışı: 'Egemen güçlere hizmet ediyorlar'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında konuştu.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz. Sizlerin yaptığı gibi yapacağız. Görecekler Türkiye'nin nasıl büyüyüp, kalkındığını. Adaletin nasıl geldiğini göstereceğiz."

"Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düştü. Merkez Bankası bankalara para verirken bir puan düşürüyor. Çiftçinin faizi hiç düşmüyor. Esnafın hiç düşmüyor, emeklinin, vatandaşın kredi kartı hiç düşmez... Kim kazanıyor? Cebinde dolar tutanlar. Siz bu milleti çocuk mu sanıyorsunuz? Faizin düştüğü falan yok, egemen güçlere hizmet ediyor bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir."

"Şu anda var olan iktidara toplumun en az yüzde 63'ü güvenmiyor. Bugün bankalardaki mevzuat hesaplarının yüzde 63'ü dolar. Diğerleri de garibanların Türk Lirası. Bu, 'Biz bu iktidara güvenmiyoruz' demektir."

Haber

Kılıçdaroğlu: Ciddi bir sorun var, döviz kontrol edilemiyor