Kılıçdaroğlu: Ciddi bir sorun var, döviz kontrol edilemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Sanayi Odası ziyareti sonrası basına konuştu.

"Ekonomik gidiş hiç parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor. Dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde" diyen Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safasına çıkardı" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"TÜSİAD'ın sayın başkanını aramıştım. Ekonomik gidiş hiç parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor. Dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safasına çıkardı. Yapılması gereken eğer gerçekten ülkeyi yönetenler, ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim. Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da yoktur, tahammülü de yoktur. Doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın, dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür. Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz, daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz onun sağ duyusuna da güvensin. Sağ duyulu gidecektir. Vatandaşımız oyunu kullanacaktır. Kendileri çok güzel şey yaptıklarına inanıyorlarsa ki, öyle söylüyorlar. O zaman neden korkuyorlar neden çekiniyorlar. Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir. Daha güzel bir Türkiye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye ihtiyacımız var. bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla, terörle, Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim. Bir an önce sandığın milletin önüne getirilmesi lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile bir görüşme yaptığını ve erken seçim için konuşması gerektiğini söyledi.