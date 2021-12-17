CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi aradığını söyledi.
"Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı" diyen Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradığını duyurdu
Kılıçdaroğlu, 'TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes!' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi aradığını söyledi.
"Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı" diyen Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şunları paylaştı: