Kılıçdaroğlu: Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik durumu ve kur artışını değerlendirdi.
İrfan Değirmanci'yle Halk Tv Ana Haber'e bağlanan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. TÜSİAD Başkanı ile konuştum herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Ülke tam bir yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir adamın, ülkeyi intihara sürüklemesini kim daha ne kadar sürükleyecek" dedi.
"Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin olasılığı millete göstermeleridir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: