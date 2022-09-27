Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Birkaç tane başörtülü' sözlerine yanıt

Katıldığı 'AKP Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı' programında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP ne yapıyor? Sembolik olarak her zaman yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, gidiyor yakasına rozet takıyor" demişti.

Erdoğan'ın söz konusu sözlerine dair açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz 'tane' değilsiniz. 'İş' değilsiniz. 'Konu mankeni' değilsiniz. 'Sembolik' değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın söz konusu konuşmasından bir kesiti paylaşan Kılıçdaroğlu, videoyu şu notla paylaştı:

"Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara 'tane' mi dersin, 'birkaç başörtülü' mü dersin, 'konu mankeni' mi dersin, 'sembolik' mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün.

Diline de vurur işte böyle. Çünkü sen busun. Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz 'tane' değilsiniz. 'İş' değilsiniz. 'Konu mankeni' değilsiniz. 'Sembolik' değilsiniz.

Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir."