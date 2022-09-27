Erdoğan'dan polisevi saldırısı açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 'AKP Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı' programında dün Mersin'de polisevine yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, ''Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki terörist kadını kimler istismar ediyor. Parlamentodaki parti. Bu iki kadın kendilerini patlatıyorlar, ölüyorlar. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkaması yaptınız da bu kadınlar bu hale geldi. Polisevimizi imha etmeye kalktılar. Bunlar hangi yüzle milletimiz karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar?'' diye konuştu.

Asgari ücret konusunda da konuşan Erdoğan şöyle dedi:

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."