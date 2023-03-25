Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Parti devleti son bulacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın paylaşımını alıntılayarak, geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyelerini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri temel atma töreninde, 11 CHP'li büyükşehir belediyesinin afet bölgesine yardım etmediğini iddia ederek, "Biz burası CHP'li demedik. Biz ne dedik, 'Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Hangisi devletçilik? 'Biz burası CHP’li demedik…' deyip övünmek mi, yaptığı çadır kenti devlete teslim etmek mi? Beylikdüzü Belediyemiz yaptı, devlete teslim ettik. Devlet yeniden devlet olacak, partiler de parti… Parti devleti son bulacak.”