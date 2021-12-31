Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "'Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…' demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" paylaşımını yaptı.

Erdoğan bu sabah yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sana bugüne kadar yeri geldi savunma bakanlarımı, dışişleri bakanımı gönderdim bilgi verin diye ama sen adam değilsin. Sen adam değilsin. Dürüst değilsin. Merkez Bankası bağımsız, sen bağımsız değilsin." demişti.