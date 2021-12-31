Erdoğan: Kurun tekrardan oynamaya başlaması geçici bir durumdur

Erdoğan ASKON Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:
- Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelede en büyük güç kaynağımız her alanda ülkemize 19 yıldır kazandığımız alt yapı ile insanlarımızın dinamizmidir.
- [2008 finans krizi ve 2020 pandemisi] Türkiye olarak bu sarsıntının acı sonuçlarından kendimizi korumakla ve "dünya beşten büyüktür" diyerek çarpıklıklara itirazımızı dile getirmekle kalmadık. Yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminde de hak ettiğimiz yeri almak için harekete geçtik.
- Son dönemde yaşadığımız önemli sorunlardan biri döviz kurundaki dengesiz dalgalanma, diğeri de fiyatlardaki fahiş artıştır. Aldığımız tedbirlerle bu iki sorundan döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatma sebebiyle bugünlerde tekrardan oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Yıl başından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz.
- Yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülüyüz. Ama milletimizin selameti için doğru olanı yapmak da boynumuzun borcudur.
- Gençlerimiz başta olmak üzere herkesin çalışacak iş ve dolayısıyla hayatını sürdürebilecek gelir sahibi olduğu bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz. Yeni sistemde kazançlarını arttırarak ülkemizi cari fazlaya geçirecek firmalarımız bunu sürekli yatırıma, yeni istihdama dönüştürerek bizi hedefimize daha da yaklaştıracaktır.
- Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz,Türk Lirası... Bizim paramız... Onunla hareket edeceğiz... Yok şu dövizmiş yok bu dövizmiş onlarla değil.
- Elbette bütün bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından sapmadan, ülkemizin küresel ekonomik sistemle güçlü ekonomik bağlarına zarar vermeden yapıyoruz.
- Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır.
- Batı'nın bu kapitalist anlayışına malesef kendini kaptıranlar hâlâ burada sürüp gidiyorlar. İsrail'e bir bakın, İsrail'i bir değerlendirin, acaba İsrail kendi içerisinde bu faiz-enflasyon ilişkisini nasıl değerlendiriyor. Buyrun şu Amerika'ya bakın. Amerika'da de faiz nerede, enflasyon nerede? Almanya, Fransa, faiz nerede, enflasyon nerede? Hâlâ bazı arkadaşlar faiz ile hareket etmeyi savunuyor.
- CHP'nin başındaki zat, kamu kurumlarını basmayı, siyasi eşkıyalık yapmayı alışkanlık haline getirdi.
- Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar. Bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas. Biz Nas ile hareket ediyoruz, bununla hareket ettiğimiz sürece başaracağız.
- Emperyalistlerle yaptığımız mücadelede mesele nasıl Tayyip Erdoğan ya da şu parti bu parti meselesi değil, tüm Türkiye'nin bekası meselesiyse, şu an ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz.
- Ev kadınıysanız, geçimizin ve evinizin bereketini arttıracak yöntemlerle destek olun. Velhasıl her birimizin bu mücadeleye verebilecek bir desteği mutlaka bulunuyor.