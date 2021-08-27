Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt: Öfke nöbetleri alarm veriyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında muhalefeti hedef aldı. Muhalefeti göçmen sorunu ve Merkez Bankası rezervleri konusunda yalancılıkla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

'Erdoğan trol gibi konuşuyor'

Kılıçdaroğlu Twiteter hesabından CHP Genel Merkezi’nin yayınladığı bir videoyu paylaşarak “Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan'ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir.” notunu düştü.

Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir. https://t.co/mxWSLq04dy — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 27, 2021

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

*Siz bu muhalefetin bu tür yalanlarda, iftiralarda hiçbir zaman bir geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde böyle bir şey yok. Her şeyleri yalan.

* Kalktılar, Merkez Bankası ile ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Döviz rezervi Merkez Bankası'nın bakın nerelere çıktı, her şey ortada. Bunların özür dilemesi söz konusu mu?

* Bu yıl sonu itibarıyla Merkez Bankası döviz rezervi 115 milyar dolarları bulacak. Bulmuşlar bir kadın yalan makinası televizyona çıkartıyorlar, ona bol bol yalan söyletiyorlar.

* BBC'nin yalan söylemesinin normal karşılarım da bunları böyle görmek istemezdik.