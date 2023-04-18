Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'tefeci' yanıtı: 'Alışmışlar...'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konut temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Meral Akşener, "14 Mayıs'ta her bireye düşen şey şu, milli gelirimizin çalınmasını istemiyorsanız, gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa, bu arsızlardan, edepsizlerden, hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek, sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

'Yatırım gelecek, tefeciler gelmeyecek'

Akşener'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu, kendisini 'tefeci' olarak niteleyen iktidar cephesine seslendi:

"Şimdi Erdoğan konuşuyor '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak?', Nebati konuşuyor 'Bu para nasıl buraya gelecek?' diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, helal para, temiz para. Yatırım için gelecek, tefeciler gelmeyecek buraya. Gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, istedikleri insan hakları, istedikleri mal ve can güvenliği ve onu da her halükarda mutlaka yapacağız. Alışmışlar tefecilere para vermeye sanıyorlar biz tefecilerin peşinden konuşuyoruz. Hayır efendim. Size bir rakam vereyim, son 20 yılda bunların ödedikleri faiz 537 milyar dolar."