Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Sezen Aksu ve Sedef Kabaş tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezen Aksu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınması ve gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir." ifadesini kullandı.