Türkiye Komünist Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alarak söylediği "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerine tepki gösterdi.

TKP tarafından konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşılan mesajda, "Sanatçılarla kahvaltıdan sanatçıların dilini koparmaya… O kahvaltılar bugünlerin önünü açtı. Ancak hiçbir aymazlık, hiçbir hata, bugünkü zorbalığın üstünü örtemez. Bu iktidarın dil koparacağını açıklayan dili susturulmalıdır" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

2017 çıkışlı, "Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu, gerici basın ve Diyanet tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu.

Aksu hakkında son açıklama dün Erdoğan'dan gelmiş, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da haddini bildirmek bizim görevimizdir" denilmişti.