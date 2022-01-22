Müjde Ar'dan Erdoğan'a: Dil koparmanın tarikatlara görev olarak verilmesi korkunç bir tehdit

Sanatçı Müjde Ar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" sözlerine yanıt verdi.
Halktv'de canlı yayına katılan Ar, "Dil koparma meselesi bir de bunun bizzat cami de dile getirilmesi, bir de oradan tarikatlara görev olarak verilmesi korkunç bir tehdittir ve tehlikedir. Bu direkt olarak halkı sanata sanatçıya karşı kışkırtmaktır. Biz vazgeçmeyiz" dedi.
Ar'ın açıklamaları şöyle:
- "Ben artık dedim burası sözün bittiği yer. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Şöyle söyleyeyim genel olarak da söylenenleri takip ediyoruz. Durum vahim. Hatta vahimden de öte bir durumdayız. Genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum olarak. Şimdi ben siyasetçi değilim. Kültür sanat insanıyım ama öncelikle Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim ki Anayasa'nın 64. maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder.
- Anayasa bildiğim kadarıyla 'dil kopartma' diye bir görev vermiyor, hükümete, devlete ve siyaset insanlarına. Şimdi AKP Hükümeti ise ne yapıyor bu açık hükme rağmen, yıllardır sanatçılara baskı yapıyor, sanat eserlerine sansür uyguluyor. Hatırlarsınız, Kars'taki heykel yıkımı. Hepimiz bağırdık, çağırdık, itiraz ettik. Ama sonunda patır kütür bu heykeli 'ucube' dediler yıktılar. Merak ediyorum. Bundan sonra sıra sanatçılarının dilinin kopartılmasını mı geliyor?
- Böyle bir ifade nasıl kullanılır. Nasıl bunu hayal edilebilir bir kavram halinde insan benimser. Şimdi bana sorarsanız devreye karma karışık şeyler giriyor. 'Sanatçıların dilinin koparılması', tarikatlara veriliyor o görev. Ben o akşam Sezen'le beraberdim. Evdeydik. Kapıya geleceğiz dediler. Geldiler. Gelecek ekip 10 kişi için izin almış. Polis Kanlıca meydanına sürükledi.
- Korktunuz mu derseniz biz korkmadık. Zaten korkan insandan Sezen Aksu falan olmaz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.
- Dil koparma meselesi bir de bunun bizzat cami de dile getirilmesi, bir de oradan tarikatlara görev olarak verilmesi korkunç bir tehdittir ve tehlikedir. Bu direkt olarak halkı sanata sanatçıya karşı kışkırtmaktır. Biz vazgeçmeyiz. İşimizi yapmayı seviyoruz ama şu unutulmamalıdır ki özgür ve özerktir. Kimsenin tarihi ile sanat falan yapılmaz. "