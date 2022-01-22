Müjde Ar'dan Erdoğan'a: Dil koparmanın tarikatlara görev olarak verilmesi korkunç bir tehdit

Sanatçı Müjde Ar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" sözlerine yanıt verdi.

Halktv'de canlı yayına katılan Ar, "Dil koparma meselesi bir de bunun bizzat cami de dile getirilmesi, bir de oradan tarikatlara görev olarak verilmesi korkunç bir tehdittir ve tehlikedir. Bu direkt olarak halkı sanata sanatçıya karşı kışkırtmaktır. Biz vazgeçmeyiz" dedi.

Ar'ın açıklamaları şöyle: