Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Osman Kavala' tepkisi

Erdoğan, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı hakkında "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor" demişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın bu açıklaması soruldu.

"Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu açıklama şu demek; bizim ülkemizde anayasa yok, hukuk yok, yasalar yok, uluslararası anlaşmaları görmezden geliyoruz, ülkemizi istediğimiz gibi yönetiriz. Arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkarırız. Eğer siz bir anayasa yapmışsanız ve anayasadaki düzenlemeye göre AİHM kararlarına uyacaksanız ve zorunlu olarak tüm mahkemelerin uygulaması gerekiyor demeniz gerekirken 'biz buna uymayacağız' demek ülkenin itibarını zedeliyor. Bu bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş bir darbedir. Biz bu ülkede demokrasi olmadığını biliyoruz ama Erdoğan bunu tüm dünyaya ilan etti" ifadesini kullandı.