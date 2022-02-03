Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk teklifi ne kadar gerçekçi?

Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ocak’ta Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk teklifinde bulunmuştu. İkili arasındaki görüşmelerde Rusya-Ukrayna krizi görüşülecek olup ayrıca Türkiye ve Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen görüşmeler sonrasında Beyaz Saray'ın açıklamasında “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını caydırma taahhütleri” konuşulduğu ifade edilmişti.

The Guardian diplomasi editörü Patrick Wintour bugün yayınlanan yazısında, Erdoğan’ın arabululucuk önerisinin halen Rusya tarafından ele alınmadığı, ABD’nin de Putin ile görüşmelerde muhatap sayısını en aza indirgemek istediğini, Beyaz Saray’ın birebir ilişkileri tercih edeceğini belirtiyor.

Putin, Türkiye’nin geçen sene Ukrayna ordusuna sattığı İHA’lara eleştirilerde bulunmuştu. 2020 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ yerleşim bölgesinde meydana gelen savaşta da kullanılan Türkiye yapımı İHA’ların, savaşı Azerbaycan lehine çevirdiği ifade edilmişti. Ukrayna’ya satılan İHA’ların için kesin sayı belirsizliğini koruyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Yuri Ignati’nin yakın zamanda verdiği röportajda insansız hava araçlarını övmesi dikkat çekmişti.

Wintour, Ukrayna Gelecek Enstitüsü’nden Iliya Kuva’nın “Türkiye, doğuda Rus güçlerine karşı askeri dengeyi korumak için yeterince iyi ve modern silahlar sağlayan bir ülke olarak görüldüğünden, İHA’ların Ukrayna kamuoyu nezdinde oldukça büyük psikolojik ve siyasi etkisi oldu” ifadesini ekliyor.

Wintour yazısında, “Diğer taraftan, 2020’de hizmete giren Türk Akımı doğalgaz boru hattı Ukraynalı yetkilileri kızdırdı. Boru hattının Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz taşıyacak olması, aynı şekilde eğer Almanya’da engelleri aşıp Kuzey Akımı-2 boru hattını devreye sokarsa, Ukrayna’nın Rus gazı için taşıyıcı ülke olma rolünü zayıflatacaktır” diye belirterek hem Türkiye’nin iki taraf ile ticari bağlarını hatırlıyor hem de Ukrayna’nın doğalgaz meselesinde zayıflayan önemine vurgu yapıyor.