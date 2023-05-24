Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a montaj video davası

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerinde yayınladığı, CHP’nin “haydi” isimli reklam filmine PKK yöneticilerinin görüntülerinin eklendiği montajlanmış video yargıya taşındı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Avukat Çelik, Erdoğan’ın mitinglerinde ve katıldığı televizyon programlarında izlettiği montaj ve kurgu videolar nedeniyle tazminat davası açtıklarını duyurdu.

'Montajcıbaşından hesap sormak üzere davamızı açtık'

Çelik’in, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş ‘Mertçe Mücadele’ etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere.”

Erdoğan TRT Haber'de katıldığı canlı yayında sözkonusu video için "ama montaj ama şu bu" diyerek görüntülerin montajlanmış olduğunu kabul etmişti.