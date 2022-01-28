Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kaçan insan dava açar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"AKP Genel Başkanı'nın canlı yayına katılmasını isterim. Gelirse prompter talebinde de bulunabilir.
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Ne olursa olsun gerçekleri konuşmalıyız. Yapay tartışmalardan kaçınmak lazım.Yapay gündem dediğim; bir kar yağdı, sonra tüm tartışma İstanbul oldu. 84 milyonun sorunları var, insanlar geçinemiyorlar. Bu sorunlar varken neden böyle kısır tartışmaların içine giriyoruz? Hepimizin vergi veriyoruz, bu vergiler nasıl harcanıyor? Vatandaşın bunu bilmeye hakkı var.
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(Erdoğan'ın açtığı davayla ilgili) Kaçan insan dava açar. Tüm belgeler ellerinde. Gelir der ki 'Kılıçdaroğlu işte tüm belgeler burada.'
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Yeni yaptıkları havalimanının kargo terminalinin çatısı düştü. Binlerce turist orada slogan attı. Nerede idi bu ülkeyi yöneten insan? Siz oradaki turistleri alıp otele bile götüremediniz.
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(İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin yayınlanması hakkında) Defalarca söyledim benim, CHP'li başkanların telefonlarını dinliyorlar. Yeni bir şey ortaya çıktı. Bir de izliyorlar. İnsan biraz utanır ya. Dinlemezseniz, izlemezseniz namertsiniz.
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Direnen bürokratlar var. Yolsuzluk dosyalarını raporlayanlar var. Yağmur gibi yağıyor dosyalar. Erdoğan'ın imzası olanlar hakkında üç grup başkanvekili basın toplantısı ile duyuracaklar ve Meclis'e getirecekler.
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Beş müteahhidin görüşme talebi dolaylı olarak iletildi.
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Ben kinle öfkeyle hesap sormaktan yana değilim. Devlet adaletle yönetilir. Yolsuzluk yapılmışsa hak arayacaksınız, hukukla arayacaksınız. Bu memleketin namuslu savcıları var. Oturup araştırırlar. Özel bir bakanlık kurmak gibi bir derdimiz yok.'
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Demirtaş'ın içeride kalmasının nedeni "Seni başkan yaptırmayacağız" demesi."