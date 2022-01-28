Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı videodaki açıklamaları nedeniyle dava açtıklarını kaydetti.
Aydın, Kılıçdaroğlu’na “6 milyar TL'lik ihale” iddiaları nedeniyle 26 Ocak 2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videosuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Aydın, ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını ve mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasının talep edildiğini de belirtti.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi: