Erdoğan, Karaismailoğlu, Turhan ve 4 şirket hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018’de 3 milyar 198 milyon 743 bin TL bedelle yapılan bir ihalenin iptal edilerek iki yıl sonra 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya şirketlere peşkeş çekildiğini öne sürmüştü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu iddia ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, CRRC Zhuzzhou Locomotive Türkiye Temsilciliği hakkında, "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla bugün suç duyurusunda bulundu.

'Sebepsiz iptal edilen ihale Kalyon'a verildi'

Suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Başarır şunları söyledi:

"Ziraat Bankası'ndaki yolsuzluklardan sonra bir hususu daha savcılığın gündemine getirdik. Suç durumuzun konusu, genel başkanımızın da ortaya koyduğu delillerle Bursa'da yapılan tren yoluyla ilgili. 2018’de önce açık ihale yapılıyor. İş 3 milyar lira civarında bir bedelli bir şirkete veriliyor. Ama sebepsiz bir şekilde iptal edilen bu ihale, kısa bir süre sonra 9,5 milyar lira gibi bir rakamla Kalyon İnşaat'a veriliyor. Nasıl veriliyor? Pazarlık usulüyle.

'Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz'

Burada bir rakamı söylemek istiyorum. Türkiye bunu duysun, 2020 Sayıştay Raporu'na göre, açık ihale olmadan pazarlık usulüyle adrese teslim yapılan toplam ihale miktarı 21 milyar 750 bin TL. Bunu Sayıştay belirlemiş. Aynı şekilde Bursa'da da aynı hilelere başvurulmuş. Biz burada Adil Karaismailoğlu, bir önceki Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat ortaklarıyla ilgili tüm delillerimizi, 30 sayfalık dilekçemizi, Sayıştay raporlarımızı savcılığa teslim ettik. Savcı mutlaka baskı altında kalacaktır. Belki takipsizlik kararı verecektir. Ama Anayasa Mahkemesi'ne kadar hepsini götüreceğiz. Bu dosya orada bir yerde duracak. Yeri ve zamanı geldiğinde bu suçlular gereken hesabı yargıda verecek.

'Sayın Bakan yalan söylüyor'

Bir kez daha söylüyorum. Bu bizim paramız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 84 milyon yurttaşın parası. Sen önce ihaleyi 3 buçuk milyardan yapacaksın, sonra gerekçesiz bir şekilde iptal edeceksin. Açık ihaleyle bunu yapacaksın, sonra pazarlık usulü bir başka şirkete vereceksin. Peki bu 6 milyarın hesabını kim verecek? Kim verecek? Sayın Bakan yalan söylüyor. 2020’de sayın Bakan’a sormuşum; ‘Neden bu fark?’ Kilometrenin uzadığını bize söylememiş, cevap bile vermemiş.

Bakan yalan söylüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı, her yıl yatırım planlarında bu ihaleleri onaylıyor. Bu ihaleleri basınla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü zaman niye bu ihalenin iptal edildiğini denetim yaparak sorabiliyor? Yani 2020-2021-2022 yatırım planları Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla açıklanıyor.

'Normal bir belediye başkanı yapsaydı 161 yılla yargılanıyordu'

Burada bir suç var. Burada bir yolsuzluk var ve ben savcıları göreve çağırıyorum. Eğer ki iddianame düzenlenirse dün Habertürk'te karşıma çıkamayan Bakan yargılanacak. Bugün hesap vermeyebilir ama yarınlarda bunun hesabını verecek. Eğer ki normal bir şirket, normal bir vatandaş, normal bir belediye başkanı bu eylemleri gerçekleştirseydi bir kez daha söylüyorum, 161 yılla yargılanıyordu. Burada kamu ihalesine fesat karıştırma suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanma suçları oluşmuştur." (ANKA)