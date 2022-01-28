Erdoğan, Karaismailoğlu, Turhan ve 4 şirket hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018’de 3 milyar 198 milyon 743 bin TL bedelle yapılan bir ihalenin iptal edilerek iki yıl sonra 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya şirketlere peşkeş çekildiğini öne sürmüştü.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu iddia ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, CRRC Zhuzzhou Locomotive Türkiye Temsilciliği hakkında, "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla bugün suç duyurusunda bulundu.
'Sebepsiz iptal edilen ihale Kalyon'a verildi'
Suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Başarır şunları söyledi: