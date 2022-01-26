Kılıçdaroğlu sabah duyurduğu 'yolsuzluk' açıklamasını yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde:

Sevgili halkım, evime hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz, bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşan bürokratlara seslendim. Partiler gelir gider ama devlet ise bakidir. Saraydaki önce tüm AK Parti'yi zapturapt altına aldı, sonra tüm kurucularını partiden attı. Sonra partisini ailesine peşkeş çekti. En sonunda da devleti, bir daha tekrar ediyorum devleti ailesinin isteklerine boyun eğdirdi. Ben de bürokratlara seslendim. Çünkü nabız atıyor mu görmek istedim. Var sevgili dinleyicilerim, var. Bu devletin nabzı hâlâ atıyor. Vatansever bürokratlar hala oradalar. Vatanmseverler bu ailenin suç maiyetindeki isteklerine direniyorlar. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar... Yüzlerce belge var. bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış.

Bir belgeyi anlatayım: