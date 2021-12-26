Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?'

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı "özel teftiş"e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" dedi.

CHP lideri "5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!" ifadesini kullandı.