İçişleri Bakanlığı'nın İBB çalışanları hakkında "özel teftiş" başlatıldığını duyurmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" dedi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"“Hak yemem hakkımı da yedirmem” dedim. Bugün de diyorum ki; “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek."