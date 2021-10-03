Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Fiyatlar düşsün istiyorsan seçime gel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki fiyatların uygun olduğunu ve sayılarının arttırılması için talimat verdiğini söylemesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu "Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun" dedi.

CHP lideri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.

Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."