Erdoğan'dan alışveriş şovu: 'Tarım Kredi Kooperatifi marketinde fiyatlar gayet uygun'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Alışveriş çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" dedi.

'Bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik'

Erdoğan "Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.

Erdoğan alışverişini geçen günlerde bir dergide yayımlanan söyleşisinde "tasarruf" için mangoyu kurutmayı öneren eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Bayraktar ile birlikte yaptı.