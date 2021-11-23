Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu saatten sonra bir milli güvenlik sorunusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

"Saray sosyetesinin lideri Erdoğan diyor ki, 'Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız' diyor. 20 yıldır sen neredeydin? 1 Türk Lirası 1 dolardı neredeyse başladığında, ne oldu 12 lira oldu? Milli kurtuluş savaşı veriyormuş, millete gaz vermeyi bırak" diyen Kılıçdaroğlu, "'Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz' diyor. Söylediği sözün anlamını biliyor mu? İhale yapıyorsun, dolar bazında yapıyorsun. Neresi yetkili, Londra'daki tahkim mahkemeleri. Bu mandacılık değil mi?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bu millet senin ne mal olduğunu öğrendi, sen bu saatten sonra bir milli güvenlik sorunusun" diye konuştu.