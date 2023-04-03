Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere: Şu andan itibaren bayram ikramiyesi 8 bin 500 liradır

"Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır" diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin lira yatırılacağını açıkladı.

Emekli ikramiyelerine ilişkin sosyal medya üzerinden video mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, bugün hepinize değil 15 milyon emekliye sesleneceğim. Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti, adına yaşamak denirse tabii. Yıllarca bu ülkeye çalışmış, prim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir, geçmişte emekliler ikramiyeleriyle kendilerine ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı kirasına bile para yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye.

Hatırlayacaksınız sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015'ti, bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılanlar bizim dediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım.

'Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza 15 bin lira yatırılacak'

Emekli kardeşlerim, güzel haberim şu; hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak.

Evet geriye dönük ödeme yapacağım, yani bayram çifte bayram olacak. Şimdi hemen bağıracaklar, biliyorum. 'Vay efendim parayı nereden bulacaksınız, para yok' diyecekler. Para var emekli kardeşim. Sana gelince yok diyorlar ama beşli çetelere, beş altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım."