Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde sandıktan zaferle çıkması halinde Recep Tayyip Erdoğan döneminde sıklıkla kullanılan 'cumhurbaşkanına hakaret' maddesinin kaldırılacağını açıkladı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu, son yıllarda çokça eleştirilen konuların başında yer aldı. Bu dönemde 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla 160 binden fazla kişiye soruşturma, yaklaşık 45 bin kişiye dava açıldı, yaklaşık 13 bin kişi de mahkûm edildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, maddeyle ilgili soruyu yazılı olarak yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi vereceklerini ifade ederek "Türkiye, 15 Mayıs sabahına özgür uyanacak, başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kılıçdaroğlu; 299. maddenin tarafsız cumhurbaşkanları için oluşturulduğunu, ancak 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanına getirilen ilave bir koruma zırhına büründürüldüğünü, ufak eleştiriler için bile yargıya başvurulduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların ifade özgürlüklerine ciddi biçimde kısıtlamalar getirildiğini söyledi:

"Rakamlar, Erdoğan döneminde bu maddenin bir intikam aparatı haline dönüştürüldüğünü açıkça göstermektedir. Bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21'inci yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerekir. Millet İttifakı İktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz, tweet atan hiçbir genç sabahın köründe gözaltına alınmayacak. Ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak."