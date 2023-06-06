Kılıçdaroğlu'ndan depremzedelere kesilen binlerce liralık elektrik faturalarına tepki

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen iller afet bölgesi ilan edilmiş ve bu illerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı.

Haziran ayı ile birlikte depremzedelere elektrik faturası göndermeye başlayan şirketlerin, üç aylık borcu toplu tahsil etmek istediği ortaya çıkmıştı.

'O faturaları silin'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin."