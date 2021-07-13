Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: Tüm yetkiler başbakana...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir tarifte bulundu.

Kendisine "Nasıl bir Cumhurbaşkanı diye" sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Malvarlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen onurlu bir cumhurbaşkanı, seçildiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı. Başbakana bütün yetkileri veren bir cumhurbaşkanı. Gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı, kendi egosunu yenen bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz budur. Millet bize iktidarı verdiğinde, önünde hiç kimse duramayacak" dedi.