Kılıçdaroğlu: Polise niye sahip çıkmıyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

"Türkiye nereye gidiyor? Arkadaşlarımız il il geziyorlar ama anketler de yapılıyor. Anketlerde 'İyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 16.9 yani yüzde 17. Durum iyiye gidiyor diyenler kimler?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Devletten dolarla ihale alanlar, dolarla devlete borç verenler, büyük bankalarda dolarla hesabı olanlar, dolarla aylık alanlar, sarayın beslemeleri. Böyle bir tabloyu Türkiye ilk kez yaşıyor" ifadesini kullandı.

Polislere ek gösterge talebinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Polisler 24 saat çalışıyor. Onların hakkı hukuku neden teslim edilmiyor? Vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niye sahip çıkmıyorsunuz? Mayıs 2018'de Erdoğan söz verdi: 3600 Ek Gösterge'yi vereceğim diye. Bir insan sözünü tutmazsa yalancı denir" diye konuştu.