Kılıçdaroğlu: Kesinlikle karşı çıkacağız, sonuna kadar direneceğiz

CHP MYK toplantısında Kılıçdaroğlu’nun, Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan Torba Teklife ilişkin, “Kesinlikle karşı çıkacağız. Sonuna kadar direneceğiz. ‘OHAL yasaları kalkacaktır’ denilmişti. Görünüyor ki bunlar ülkeyi seçimlere de OHAL yetkileriyle götürmek istiyorlar. Çünkü OHAL yasaları onların elini kolaylaştırıyor” dediği belirtildi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, “Erken seçimi hep gündemde tutacağız. Erdoğan milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. O yüzden erken seçimin bir an önce yapılmasıyla ilgili tavrımızı sürdüreceğiz” ifadesini de kullanan Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Yarın erken seçim olacakmış gibi gece gündüz çalışmaya devam. İllere gittiğinizde gerçek sorunları yerinde tespit edin, iktidara geldiğimiz zaman en kısa sürede en acil sorunları bir an önce çözmek için kendi iktidar programımızın da alt yapısını hazırlıyoruz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.