Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir!

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Kılıçdaroğlu 'Hak ettiğinizi bulacaksınız' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir!" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!" ifadelerini kullandı.

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