Kadın Dayanışma Komiteleri: Din istismarını siyasetin kuralı haline getirenler suçludur

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle evlendirmesi ve uğradığı yıllar süren istismar hakkında açıklama yaptı.

KDK açıklamasında "İktidar suçludur. Ama sadece iktidar değil din istismarını siyasetin kuralı haline getirenler, laikliği hiçe sayanlar, cemaatleri kültürel miras diye yutturmaya kalkanlar, tarikat liderlerinin cenazesinde sıraya girenler de suçludur." ifadelerini kullandı.

KDK'nın sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklaması şöyle:

"Çocuk istismarı, kadın düşmanlığı, devletin her kademesinde kadrolaşma, skandallar...Ülkedeki tarikat ve cemaatleri azıcık deşsen ortalığa pislik saçılıyor.

Yasalara aykırı olmasına rağmen mahallelerde cirit atıyorlar. Hedeflerinde önce en savunmasız olanlar, yani çocuklar var.

İktidar suçludur. Ama sadece iktidar değil din istismarını siyasetin kuralı haline getirenler, laikliği hiçe sayanlar, cemaatleri kültürel miras diye yutturmaya kalkanlar, tarikat liderlerinin cenazesinde sıraya girenler de suçludur.

Laikliği savunacağız.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Böyle gitmez.

Bizler emekçi halkımızla birlikte laikliği yeniden kazanacağız. Tarikat ve cemaatler yasaklanacak. Çocuk istismarcılarından hesap soracağız."