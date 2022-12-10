Kılıçdaroğlu'ndan çocuk istismarı açıklaması: Daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti?

İsmailağa Cemaati liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridiyle "evlendirmesine" ve çocuğun yıllarca istismara maruz kalmasına tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

2018'deki "CHP olarak, ülkemizin en büyük utancı çocuk istismarının önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız demokrasi, eşit yurttaşlık ve çağdaş uygarlık mirası ile tüm kadınların ve çocukların mutluluğu için bu düzeni değiştirmeye mecburuz!" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu şöyle yazdı:

"6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?"