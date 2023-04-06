Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı hakkında açıklama

Mİllet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu kapıda Aksakal karşıladı.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, dayanışmayı ve karşılıklı söylenenlerin ne kadar sağlıklı dinlendiğini göreceğiz" dedi.

Önder Aksakal, "Demokrasinin en güzel yanı partilerin iletişimi sağlıklı yürütülmesi. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimizi yakışır olması temenni ediyorum. Onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız emekten yana politikalarımızla, çalışmalarımızı yürütüyoruz. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadisleri değer4lendirdiğimiz en önemli özellik, küresel emperyalistlerin ve kadim Türkiye arasındaki bağ. Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza başarılar diliyorum" dedi.

'Kimse merak etmesin, karamsarlığa kapılmasın'

Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanlığına saldırıyla ilgili de, "Hiç kimse merak etmesin, karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi" açıklaması yaptı.