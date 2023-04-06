CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 6, 2023

İYİP'in İstanbul İl Başkanlığı da kurşunlandı

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİP İl Başkanlığı da seçime 44 gün kala sabaha karşı kurşunlanmıştı. İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.