Kılıçdaroğlu'ndan 'Çetin Doğan' açıklaması: 'Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir'

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan 83 yaşındaki Orgeneral Çetin Doğan hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır?' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan 83 yaşındaki eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Çetin'in tutukluluk haline ilişkin, "Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm. Çetin Bey’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!"

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