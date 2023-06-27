Kılıçdaroğlu: 'Bu yanlıştan dönülmeli, Yanardağ serbest bırakılmalıdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor" dedi.

"Bu yanlıştan derhal dönülmeli" diyen Kılıçdaroğlu, "Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır'' çağrısında bulundu.