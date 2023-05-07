Kılıçdaroğlu'ndan 'Cemre Demirel' açıklaması: Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var

AKP’nin bugün İstanbul'da düzenlenen mitinginde, sosyal medya fenomeni Cemre Demirel’in, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin eleştiride bulunduğu video izlettirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, Cemre Demirel’i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var."