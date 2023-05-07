Doğu illerine dair seçim anketi: Kılıçdaroğlu 4 şehrin 3'ünde önde

Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yapılan ankete göre; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 kentin 3'ünde birinci sırada yer aldı.

21-29 Nisan tarihleri arasında yapılan anketi, 5 bin 979 bin kişi cevapladı.

Ankete göre ilk turda cumhurbaşkanı adaylarının illere göre oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır %76.3

Mardin %66.0

Urfa %40.0

Van %73.8

Recep Tayyip Erdoğan

Diyarbakır %20.5

Mardin %28.9

Urfa %57.0

Van %24.2

Muharrem İnce

Diyarbakır %3.1

Mardin %4.0

Urfa %2.0

Van %1.4

Sinan Oğan

Diyarbakır %0.1

Mardin %1.1

Urfa %1.0

Van %0.6

Seçim ikinci tura kalırsa

Seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kalması halinde ise oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır %78.5

Mardin %69.4

Urfa %41.1

Van %74.6

Recep Tayyip Erdoğan