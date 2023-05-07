Doğu illerine dair seçim anketi: Kılıçdaroğlu 4 şehrin 3'ünde önde

Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma'nın Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yaptığı ankete göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Kılıçdaroğlu 4 kentin 3'ünde birinci sırada yer alıyor.

Haber Merkezi

Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yapılan ankete göre; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 kentin 3'ünde birinci sırada yer aldı.

21-29 Nisan tarihleri arasında yapılan anketi, 5 bin 979 bin kişi cevapladı.

Ankete göre ilk turda cumhurbaşkanı adaylarının illere göre oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu

  • Diyarbakır %76.3
  • Mardin %66.0
  • Urfa %40.0
  • Van %73.8

Recep Tayyip Erdoğan

  • Diyarbakır %20.5
  • Mardin %28.9
  • Urfa %57.0
  • Van %24.2

Muharrem İnce

  • Diyarbakır %3.1
  • Mardin %4.0
  • Urfa %2.0
  • Van %1.4

Sinan Oğan

  • Diyarbakır %0.1
  • Mardin %1.1
  • Urfa %1.0
  • Van %0.6

Seçim ikinci tura kalırsa

Seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kalması halinde ise oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu

  • Diyarbakır %78.5
  • Mardin %69.4
  • Urfa %41.1
  • Van %74.6

Recep Tayyip Erdoğan

  • Diyarbakır %21.5
  • Mardin %30.6
  • Urfa %58.9
  • Van %25.4

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