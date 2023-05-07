Doğu illerine dair seçim anketi: Kılıçdaroğlu 4 şehrin 3'ünde önde

Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yapılan ankete göre; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 kentin 3'ünde birinci sırada yer aldı.
21-29 Nisan tarihleri arasında yapılan anketi, 5 bin 979 bin kişi cevapladı.
Ankete göre ilk turda cumhurbaşkanı adaylarının illere göre oy oranları şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu
- Diyarbakır %76.3
- Mardin %66.0
- Urfa %40.0
- Van %73.8
Recep Tayyip Erdoğan
- Diyarbakır %20.5
- Mardin %28.9
- Urfa %57.0
- Van %24.2
Muharrem İnce
- Diyarbakır %3.1
- Mardin %4.0
- Urfa %2.0
- Van %1.4
Sinan Oğan
- Diyarbakır %0.1
- Mardin %1.1
- Urfa %1.0
- Van %0.6
Seçim ikinci tura kalırsa
Seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kalması halinde ise oy oranları şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu
- Diyarbakır %78.5
- Mardin %69.4
- Urfa %41.1
- Van %74.6
Recep Tayyip Erdoğan
- Diyarbakır %21.5
- Mardin %30.6
- Urfa %58.9
- Van %25.4