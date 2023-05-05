Abdulkadir Selvi: Üç ankete göre Erdoğan yüzde 50'yi aştı

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde iktidara yakın üç anket şirketinin anketinde Erdoğan'ın yüzde 50'yi geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar, Sonar ve Areda-Survey'in anketlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'yi aşan tek aday olduğunu öne sürdü. Selvi, "Erdoğan şimdiden yüzde 51’e ulaşırken Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırında. Ayrıca kamuoyuna açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi, "Yüzde 50 bandını aşan Erdoğan’ın birkaç puan daha alması durumunda ilk turda kazanma şansı yükseldi. Kılıçdaroğlu henüz yüzde 45 sınırını aşamadığı için seçimi kazanması için gerekli olan ‘yüzde 50 artı’ya ulaşma imkânı zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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