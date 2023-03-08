Kılıçdaroğlu'ndan Çankaya Köşkü ve Saray yanıtı: Ne yapacağını açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda Çankaya Köşkü kararını açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir kaynak harcayarak yaptırdığı ve Sayıştay raporlarında milyarlarca para akıtıldığı tespit edilen "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" için muhalefetin ne yapacağı merak konusu oldu.

Habertürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, seçildiğinde Çankaya Köşkü’ne çıkacağını söyledi.

Kııçdaroğlu ile görüşen Bülent Aydemir, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci olarak Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayından ilk demecimi almam ve merak edilen bazı konularda sorularımı yöneltmek amacıyla Kılıçdaroğlu ile Meclis’teki makam odasında görüştük. Kendisine ilk sorum, 'Meclis’e ve parti grubunuza niçin veda ettiniz?' oldu. Kılıçdaroğlu, 'Doğru olan budur. Ben sadece CHP’nin ya da CHP’ye gönül vermiş olanların değil, beni aday gösteren bütün partilerin ve her kesimden, her renkten bütün vatandaşlarımızın cumhurbaşkanı olacağım. Parti rozetimi bunun için çıkardım” dedi.

“Bundan sonra grup toplantılarına katılmayacak mısınız?' diye sorduğumda ise 'Evet, artık grup toplantılarına katılmayacağım' yanıtını verdi.

'Geçiş sürecinden sonra partisiyle bağı kalmayacak'

Altılı Masa toplantılarının önemli gündem maddelerinden olan, cumhurbaşkanının, partisinden istifa edip etmeyeceği konusunu da kendisine sordum. Kılıçdaroğlu, bu konuda da karar alındığını, parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte CHP genel başkanlığından ayrılacağını söyledi. İYİ Parti’nin bu konuda ısrarı vardı. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tavrı net. Geçiş sürecinden sonra partisiyle bağı kalmayacak.

'Çankaya Köşkü’ne çıkacağız'

Daha önce ifade ettiği gibi cumhurbaşkanı seçildiğinde çalışmalarını nereden yürüteceğini, nerede oturacağını sorduğumda Kılıçdaroğlu, 'Çankaya Köşkü’ne çıkacağız' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kullanmayacak mısınız? Orası ne olarak kullanılacak?' diye sorduğumda, 'Onun için bir formül, bir çözüm buluruz. Onu zamanı geldiğinde düşünürüz' yanıtını verdi."